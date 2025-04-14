ВКР "Разработка ИС для туристов"

$130
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Открыт2 заявки21 просмотр

Необходимо написать дипломную работу по плану и методическим материалам 37-45 листов + разработать небольшой сайт на Flask + MySQL(желательно)

FlaskMySQLСоздание баз данныхСоздание сайтов
15 дней назад
Дмитрий
15 дней в сервисе
Был
15 дней назад
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Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
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Был
2 часа назад
15 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
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15 дней назад