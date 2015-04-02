ВКР по юриспруденции Объем - 60-70 стр Оформление по ГОСТУ! Нужен план на согласование с преподавателем 3.04 только после этого пишем диплом по ...
ВКР специальность: финансы и кредит.
ВКР
специальность: финансы и кредит.
Тема " Внутрифирменное финансовое планирование: состояние и совершенствование»
План утвержден с преподавателем
Весь диплом нужен до конца апреля
Выполнение и оплата по главам
Введение + 1 глава на 9.04
Объем работы 75 стр. по 25 стр каждая глава
Оформление по ГОСТУ!!!
Введение – 2- 3 стр.
Заключение 2-3 стр.
Сноски! Список лит-ры
Во введении – актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования и т.д. по ГОСТУ
Предприятие любое, но в г. Москва!
Уникальность 65% - 70%
Заявки фрилансеров
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