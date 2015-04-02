ВКР специальность: финансы и кредит.

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ВКР

специальность: финансы и кредит.

Тема " Внутрифирменное финансовое планирование: состояние и совершенствование»

План утвержден с преподавателем

Весь диплом нужен до конца апреля

Выполнение и оплата по главам

Введение + 1 глава на 9.04

Объем работы 75 стр. по 25 стр каждая глава

Оформление по ГОСТУ!!!

Введение – 2- 3 стр.

Заключение 2-3 стр.

Сноски! Список лит-ры

Во введении – актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования и т.д. по ГОСТУ

Предприятие любое, но в г. Москва!

Уникальность 65% - 70%

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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