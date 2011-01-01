Тема: Основные направления и технологии социальной работы с неблагополучной семьей есть кое какие наработки по диплому.все вышлю на почту
Внесудебная юстиция. 1920-1930-е гг.
Полное название: "Внесудебная юстиция. Создание внесудебных репрессивных органов. Массовые репрессии. система ГУЛАГа (1920-30-е гг )
Срочно нужен реферат!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется написание курсовой по предмету "Система ГМУ" (будет, конечно лучше, если у Вас есть готовая работа) тема любая, НО связанная с инновациями (например, инновации в стратегическом планировании муниципального образования) структура работы: 3 главы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написание курсовой работы по предмету: "Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия" на тему: "Анализ розничного и оптового товарооборота" План: Введение ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. С наступившим Новым годом всех! Тема диплома - Генератор стандартных и серийных писем. Необходима поэтапная сдача проекта. Интересуют цена и сроки. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработка методики формирования контрольно-оценочных умений у детей среднего школьго возраста в процессе физического воспитания - это тема дипломной срок 2 дняЗакрыт14 лет назад
Тема - Культура и социальная работа 20-25 стр. срок 05.01 В курсовой работе должны быть раскрыты следующие понятия: социально культурные слагающие социальной поддержки, социальное обеспечение, социальное обслуживание, культура и социальное образование. Ссылки ...Закрыт14 лет назад
Практику проходила клиентка два месяца, ноябрь - декабрь. дневник обязательно. Организация СибРемСторой. срок до 08.01. вышлю на почту методичкуРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: сертификация в машиностроении. Вариант 4 срок до 09.01Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать срочно реферат до завтра. Ася 377178833Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Кто необходим: кандидат юридических наук, специалист по российскому налоговому праву. Что необходимо: редактирование монографии по налоговому праву. Фактура вся (объем) есть (170 стр.), необходимо глубокое научное редактирование. Опыт написания/редактирования ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад