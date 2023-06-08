необходимо прорешать несколько заданий из яндекс практикума и выполнить небольшие учебные проекты. Данные к аккаунту предоставлю, если кто-то понимает, о чем речь, то остались последние два спринта по фронтенд разработке, работы часа на два для знающего человека, думаю