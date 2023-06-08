Яндекс курс по веб разработке

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Закрыт2 заявки25 просмотров

необходимо прорешать несколько заданий из яндекс практикума и выполнить небольшие учебные проекты. Данные к аккаунту предоставлю, если кто-то понимает, о чем речь, то остались последние два спринта по фронтенд разработке, работы часа на два для знающего человека, думаю

Решение задач
9 дней назад
guest_1746286459974
9 дней в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад
$18
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Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад
yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад