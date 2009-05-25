Есть диплом, написать введение, заключение (юрид.)

$50
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Завершен11 заявок316 просмотров

Есть диплом по юриспруденции.

Конкретнее - о системах оплаты труда, о реформах в этой свефре. В этом ключе.

Что нужно -

нужно написать Введение, нужно написать Заключение.

Основываясь на дипломе и требованиях к введению/заключению.

16 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$25
1 день
Все хорошо, работы выполнена в кратчайшие сроки.
Работа оплачена. Была рада сотрудничеству ))

Заявки фрилансеров

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад