Есть диплом, написать введение, заключение (юрид.)

Есть диплом по юриспруденции.

Конкретнее - о системах оплаты труда, о реформах в этой свефре. В этом ключе.

Что нужно -

нужно написать Введение, нужно написать Заключение.

Основываясь на дипломе и требованиях к введению/заключению.