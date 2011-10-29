Юридическая психология

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Завершен4 заявки175 просмотров

задание прикреплено

анти 90%

от вас цена в рублях

срок 11-12.10

оплата сбер или вмр

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$7
2 дня
Очень приятно работать с Еленой, все качественно и быстро
Очередной успешный проект с Еленой: интересное задание и приятное сотрудничество позволи на некоторое время забыть о рыночных отношения фрилансах так, как бы я делала работу для себя, а Елена была для меня надежным консультантом. Приятно работать в первую очередь с таким грамотным заказчиком, как Елена. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад