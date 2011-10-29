Юридическая психология

Очередной успешный проект с Еленой: интересное задание и приятное сотрудничество позволи на некоторое время забыть о рыночных отношения фрилансах так, как бы я делала работу для себя, а Елена была для меня надежным консультантом. Приятно работать в первую очередь с таким грамотным заказчиком, как Елена. +100