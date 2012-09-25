Юридический диплом

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Закрыт5 заявок73 просмотра

Тема диплома: Право собственности. Понятие, содержание, основание возникновения.

Нужны: записка, отчет по практике, рецензия, отзыв, доклад на защиту.

Срок - 2 недели.

Цена за комплект?

13 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$165
14 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад