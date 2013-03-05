Юриспруденция

$36
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка88 просмотров
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Надо 3 научных статьи о влиянии положений Конституции РФ

на отдельные направления уголовного законодательства

объём 5-6 стр (каждая)

срок до 6 февраля

11 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$35
7 дней
Рекомендую Ольгу, как автора, который всегда соблюдает сроки и выдает качественные работы.
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