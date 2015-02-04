Юриспруденция, курсовая

срочно нужно до четверга сдать курсовую по теме Логические основы ЭВМ в школьном курсе ИКТ.Требования:30 страниц курсовая должна быть не больше,затем список литературы 30 источников и не более,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой ...