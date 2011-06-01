Задача по бизнес-планированию. Курсовая работа

Здравствуйте.

У меня такая проблема, нужно решить задачу по бизнес-планированию. Очень срочно.

До 2 июня 10 утра, или на крайний срок 3 июня утром.

Бюджет 400-500 рублей(больше нету, извините).

Нужно решить задачу и расписать каждое действие, и какие формулы использовались.

Задание в приложенном файле.

ICQ: 481687982

С уважением.