Задача по диффузии + диплом по этой же теме

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Задача о газововй атаке

Нужно решить методом переменных направлении неявный метод и написать код на языке С++ или С чтобы на экран

выводил Рис1,2 , как концентрация распространяется по времени и происходит процесс диффузии.

Если вы выполните задачу, то заказчик доверит вам дипломную работу целиком.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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