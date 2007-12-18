Задача по теории вероятности

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Нужно решить задачу.

Найти закон распределения разности двух независимых равномерных случайных величин X1-X2, Xi~U(0,1), i=1,2.

16 лет назад
Ikra248
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв