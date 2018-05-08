Задание по аудиту

Выбор темы:

Рассчитайте предварительную существенность плана аудита на основе финансовой отчетности одной из выбранных компаний следующих методов:

1. Единые правила («эмпирические правила»).

2. Правила переменной или размера.

3. Формульные методы.

Проанализируйте результаты.

Финансовая отчетность 10 самых прибыльных потребительских товаров может быть найденный:

http://www.google.com/finance?q=BVMF:AMBV3&fstype=ii&ei=rBVwUpitGIOskwOFMA

http://www.marketwatch.com/investing/stock/clx/financials

https://finance.yahoo.com/q/is?s=DEO+Income+Statement&annual

http://apps.shareholder.com/sec/viewerContent.aspx?companyid=HANS&docid=3542552

http://www.kimberly-clark.com/investors/financial_information/annualreports.aspx

http://www.marketwatch.com/investing/stock/knl/financials

http://www.marketwatch.com/investing/stock/ko/financials

http://investing.businessweek.com/research/stocks/financials/financials.asp?ticker=MJN

http://www.marketwatch.com/investing/stock/pep/financials

http://www.marketwatch.com/investing/stock/pg/financials

Guideli презентации:

1. Объем составляет 10-12 слайдов;

2. Каждый слайд должен быть пронумерован;

3. Таблицы, рисунки, диаграммы должны быть пронумерованы и содержать их имя;

4. Слайд должен содержать краткое описание точек структуры презентации;

5. Все слайды должны иметь одинаковый образ и быть легко понятны;

6. Размер текста - 28-32 контактов;

7. Высококачественные изображения;

8. Размещение текста на слайде только при необходимости. Желательно отразить содержание темы в виде диаграмм, цифр, таблиц, изображений.

Ориентировочная структура презентации:

1. Название слайда (тема, лектор, идентификатор разработчиков презентации);

2. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению;

3. Материалы, раскрывающие суть презентации;

4. Выводы (1 слайд);

5. Список ссылок с пронумерованными страницами;

6. Последний слайд должен содержать текст «Спасибо», а также контакты, адрес электронной почты.

Критерии оценки презентации (Всего 100 точек)

Организация (20 баллов)

20 Постоянно ясный, лаконичный, хорошо организованный. Из-за организации пунктов было легко следовать. Переходы между разделами гладкие и скоординированные.

15 Обычно четкие, лаконичные, хорошо организованные. Большинство презентаций было легко следовать. Переходы между разделами обычно скоординированы.

10 Не всегда ясно или лаконично. Организация была адекватной, но слабой. Изредка блуждали, и порой было трудно следовать. Переходы между разделами слабы.

5 Часто неясные и дезорганизованные, чересчур чересчур. Презентация была запутанной и трудно поддающейся проверке. Переходы между разделами неудобны.

Знание темы (20 баллов)

20 Отобразилось отличное схватывание материала. Продемонстрировано отличное мастерство контента, применения и последствий. Отличная глубина исследований.

15 Отображение общего понимания материала. Продемонстрировано хорошее владение контентом, применением и последствиями. Хорошая глубина исследований.

10 Отобразилось некоторое понимание материала. Продемонстрировали адекватное владение контентом, применения и последствий. Исследования не очень глубокие.

5 Отобразилось плохое восприятие материала. Продемонстрирована поверхностная обработка контента, применения и последствий. Малая глубина исследований.

Творчество (10 баллов)

10 Очень творческий и оригинальный. Имагинативный дизайн и использование материалов. Новые раздаточные материалы, наглядные пособия или методы.

8 Выделили оригинальность и креативность.

5 Обычное лечение, минимальная мысль, придаваемая оригинальности или творчеству.

3 Недостаток творчества. Очень обычный и мирский.

Наглядные пособия (15 баллов)

15 Простой, понятный, легко интерпретируемый, легко читаемый. Хорошо согласованный с контентом, хорошо разработанный, используется очень эффективно. Отличный пример того, как подготовить и использовать хорошие наглядные пособия

11 Обычно понятно, легко интерпретировать, легко читать. В целом, хорошо согласованный с контентом, дизайн был в порядке, обычно используется эффективно. Продемонстрировано некоторое понимание того, как использовать наглядные пособия.

8 Маргинально приемлемый, слишком сложный, переполненный, трудно читаемый или интерпретируемый. Адекватная координация с контентом. Используется только адекватно. Показало малое понимание того, как подготовить и использовать наглядные пособия.

4 Наглядные пособия низкого качества (или нет), трудно читаемые, технически неточные, плохо сконструированные. Плохая координация с контентом. Используется плохо. Ведущий, похоже, не знал, как эффективно или эффективно использовать визуальные средства.

Резюме (15 баллов)

15 Четкие, краткие, важные моменты подчеркнутые, четкие рекомендации, решительный вывод или призыв к действию.

11 Относится к основным моментам, рекомендации слабы или отсутствуют, слабое заключение или призыв к действию.

8 Неявное упоминание основных моментов, отсутствие рекомендаций, слабое заключение, слабый или не призыв к действию.

4 Нет резюме, никаких рекомендаций, никаких выводов, призывов к действию.

Присутствие сцены (20 баллов)

20 Отличное присутствие на сцене. Уверенные, хорошо используемые заметки, непринужденность, отличные жесты, хорошее внимание аудитории, хороший зрительный контакт.

15 Хорошее присутствие на сцене. Довольно уверенно, хорошо использовал заметки, хорошие жесты, приемлемое внимание аудитории и зрительный контакт.

10 Адекватное присутствие на сцене. Прочитайте детали, поработанные с заметками, несколько отвлекающие манеры, минимальные жесты, минимальный зрительный контакт, слишком много um = s.

5 Недостаточное присутствие на сцене. Неподготовленные, неуклюжие, перетасованные бумаги, плохой зрительный контакт, много um = s, повернулись от аудитории, чтобы читать накладные расходы, перетасовывали ноги, ерзали. Плохие жесты.