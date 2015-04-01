Задание по бух учету

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок116 просмотров

Нужно пройти он лайн тест по бух.учету, методы принятия управленческих решений и эк. анализ

Кол-во страниц: 3

Срок: 01.04.2015

процент прохождение должен быть не ниже 90%.

Вход в личный кабинет скину в личку. Так как тест он лайн проходить его нужно в реальном времени, и любая попытка зайти будет считаться за начало прохождения

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров