Защита операционных систем и баз данных, вопросы

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Нужно составить тестовые вопросы 3-ех уровней сложности по предмету Защита операционных систем и баз данных и 6 вариантов вопросов. Методичка будет выдана исполнителю. Присылайте email для отправки методички. Срок - 1-3 дня. Всего нужно 120 вопросов.

10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
nikolayvarganov
Николай 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$45
2 дня
Николай отлично справился с работой!