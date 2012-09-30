Тема: Доход и прибыль предприятия в туризме и гостиничном хозяйстве. Срок: 1 день. Объём: 25 стр. Работа с практической частью. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны ...
Затопления в дельте р. Кубани и их моделирование
Тему можно немного видоизменять, она не утверждена.
http://depositfiles.com/files/d06ttis6z
В "новой папке" файл 25.02.12 - он открывается через arcMap и содержит все прочие файлы в виде общей сгруппированной картины из снимков и оцифровки рельефа.
Папка высоты - оцифрованные изолинии с карт и высотные точки
Папка валы и расход - папка с расчётными данными из программы River, для указанного рассчётаПапка Пешков-кубань - в этой папке все оцифрованные и (точно не помню) переведённые в ривер данные.
На данный момент это полу-готовая дипломная работа, которая
должна получиться из уже написанной курсовой предыдущего курса. То есть уже есть база, как теоретическая, так и практическая. Но это надо расширить и исправить некоторые косяки. Есть все необходимые данные, нужно только сделать практическую часть и написать главу или две, непосредственно с исследованием и анализом. Так как теории уже больше чем достаточно - есть 3 главы по 20 страниц теории и одна глава анализа, но она скудная на 9 страниц и написана кое-как. Думаю объём надо увеличить, правда пока не знаю на сколько. Главная проблема - это практическая часть.
В практической части надо создать цифровую модель затопления дельты р. Кубань. В предыдущей работе это сделано только для небольшого участка, сейчас надо увеличить этот участок, для чего я ездил в дельту и собирал данные. + в общих чертах было бы неплохо вообще на всю дельту растянуть модель, хотя бы приблизительную. Карты все есть, включая 50 и 25 тысячники.Для практической части необходимо знание программных комплексов River и arcGIS + смежные с ними программы, но основные - вот эти две, в них вся работа ведётся.
Работа не то чтобы срочная, но мне ОЧЕНЬ срочно нужен хоть какой-то кусок практической части, который я мог бы показать научному руководителю, так как я над этим должен был работать всё лето, но в итоге пропал на 2 с половиной месяца. А дальше, после того как покажу, можно хоть весь год писать, но я надеялся максимум за месяц сдать.
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