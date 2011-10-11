Тема работы: автоматизация проектирования программных приложений Другой вид работ: ПО для курсовой Тип учебного заведения: институт Предмет: разработка ПО План работы: ----------------- разработать программное приложение в среде ...
Земельный кадастр
Курсовая работа
Дисциплина Земельный кадастр и мониторинг земель
Тема Оценка земель
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