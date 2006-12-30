Подготовка рекламных компаний для Яндекс-Директ

$500
Рекламные кампанииЗакрыт8 заявок403 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для дачного форума http://www.forumhouse.ru/ необходимо подготовить несколько рекламных компаний по низкочастотным запросам тематики сайта. По возможности использовать МАКСИМУМ низкочастотников.

Цель - привлечение целевой дополнительной аудитории.

Требования:

1. Опыт работы

2. Грамотное составление текстовок с максимально возможным CTR

3. Объявления и слова со словосочетаниями подбираются через http://direct.yandex.ru/ по всей тематике сайта

4. Ссылка должна быть на конкретную страницу

Свои предложения вместе с ТЕСТОВЫМ текстовым объявлением отправлять на [email protected]

Оплата - 1$ за ПРИНЯТОЕ мной объявление

16 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
zemlyanika
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад