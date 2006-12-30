Подготовка рекламных компаний для Яндекс-Директ

Подскажите, пожалуйста, есть афиша КВН на неё нанести логотип спонсора и вывесить банер в зале на выступлении. И ещё раздача листовок с указанием спонсоров. Сколько это примерно стоит? Каждая акция в отдельности. Заранее большое спасибо. icq 486729423
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для дачного форума http://www.forumhouse.ru/ необходимо подготовить несколько рекламных компаний по низкочастотным запросам тематики сайта. По возможности использовать МАКСИМУМ низкочастотников.
Цель - привлечение целевой дополнительной аудитории.
Требования:
1. Опыт работы
2. Грамотное составление текстовок с максимально возможным CTR
3. Объявления и слова со словосочетаниями подбираются через http://direct.yandex.ru/ по всей тематике сайта
4. Ссылка должна быть на конкретную страницу
Свои предложения вместе с ТЕСТОВЫМ текстовым объявлением отправлять на [email protected]
Оплата - 1$ за ПРИНЯТОЕ мной объявление
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