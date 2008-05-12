Ручная регистрация объявления на 100 досках Укр.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рекламные кампании
Закрыт8 заявок351 просмотр

Набор ведется программой ALLSUBMITTER - интересует работа с людьми у кого есть лицензия.

Ручная регистрация объявления на 100 досках Украин

Дается текс объявления и предоплата через систему безоспасной сделки. После сдачи отчета оплата.

ПРимер отчета:

URL (где размещено объявлений)|ссылка на форму добавления объявления доски|текст ответа сервера о добавлении объявления

17 лет назад
gogison
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$15
Первый заказ, быстро сработали. Обещали второй.

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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