Ручная регистрация объявления на 100 досках Укр.

Набор ведется программой ALLSUBMITTER - интересует работа с людьми у кого есть лицензия.

Ручная регистрация объявления на 100 досках Украин

Дается текс объявления и предоплата через систему безоспасной сделки. После сдачи отчета оплата.

ПРимер отчета:

URL (где размещено объявлений)|ссылка на форму добавления объявления доски|текст ответа сервера о добавлении объявления