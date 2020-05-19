[ОБРАЗЕЦ] договора на предоставление услуг (проджект-менеджмент)

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Закрыт4 заявки820 просмотров

Здравствуйте!

Нужен образец типового договора с ФОП/ИП на предоставление услуг (project management).

В заявках, пожалуйста, указывайте цену.

5 лет назад
weblancer_pm
Алексей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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