Нужно найти около 50 человек (или несколько бригад) на выполнение отделочных работ на объектах Москвы и Подмосковья. Требования: навыки в отделке (малярка, плитка, штукатурка и т.д.). Адекватные и желающие нормально зарабатывать. Славяне. Условия ...
HR Консультирование
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Мы предлагаем Вам дистанционную работу HR-консультанта.
Нас интересует проведение Вами таких видов работ.
1. Оценка ситуации на предприятии. Предоставление анкет и опросов, анализ данных и выводы. Определение проблем и вопросов. Предоставление Вами ответов на вопрос:
- какой уровень эффективности труда сотрудников? (- работают сотрудники эффективно? - насколько лучше они могут работать?)- какой уровень мотивации?- уровень понимания и готовности содействовать достижению целей компании?- какой уровень удовлетворенности работой?
- чем недовольны работники?
- присутствует ли корпоративная культура и насколько она эффективна?
Предоставление предложений решений этих проблем, повышение эффективности, мотивации, формирования копроративнои культуры и предложения по работе с персоналом и т.д.
2. Консультирование руководства компании в вопросах внедрения предложенных решений. Корректировка по ходу их требований и надзор за внедрением предложеных решений. Контроль результативности.
3. Формирование системы мотивации работников.
Каждый из пунктов - это отдельный заказ, которые вы будете получать регулярно. Вы можете получать их как по отдельности, так и вместе. Выполнение этих работ полностью дистанционное. Оплачиваться они сразу после выполнения Вами заказа и проверки качества исполнения.
Скажите, пожалуйста, в какую сумму Вы оцениваете выполнение Вами каждого из заказов?
Сколько времени Вам потребуется для выполнения каждого из них?
Жду Вашего ответа.
С уважением, Николай Голев
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