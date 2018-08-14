HR Консультирование

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Мы предлагаем Вам дистанционную работу HR-консультанта.

Нас интересует проведение Вами таких видов работ.

1. Оценка ситуации на предприятии. Предоставление анкет и опросов, анализ данных и выводы. Определение проблем и вопросов. Предоставление Вами ответов на вопрос:

- какой уровень эффективности труда сотрудников? (- работают сотрудники эффективно? - насколько лучше они могут работать?)- какой уровень мотивации?- уровень понимания и готовности содействовать достижению целей компании?- какой уровень удовлетворенности работой?

- чем недовольны работники?

- присутствует ли корпоративная культура и насколько она эффективна?

Предоставление предложений решений этих проблем, повышение эффективности, мотивации, формирования копроративнои культуры и предложения по работе с персоналом и т.д.

2. Консультирование руководства компании в вопросах внедрения предложенных решений. Корректировка по ходу их требований и надзор за внедрением предложеных решений. Контроль результативности.

3. Формирование системы мотивации работников.

Каждый из пунктов - это отдельный заказ, которые вы будете получать регулярно. Вы можете получать их как по отдельности, так и вместе. Выполнение этих работ полностью дистанционное. Оплачиваться они сразу после выполнения Вами заказа и проверки качества исполнения.

Скажите, пожалуйста, в какую сумму Вы оцениваете выполнение Вами каждого из заказов?

Сколько времени Вам потребуется для выполнения каждого из них?

Жду Вашего ответа.

С уважением, Николай Голев