Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины. Условия включают гарантию трудоустройства. Имеется готовое описание вакансии.
HR менеджер, рекрутер в сеть реб центров для пожилых
В сеть реабилитационных центров для пожилых необходим менеджер HR, рекрутер на фрилансе.
Учреждения сети расположены в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО, г. Самара. В компании работает 150 человек. Сеть работает с 2012 года.
Требуется поиск таких специалистов, как:
- Сиделки, младший мед персонал;
- Мед сестры;
- Специалисты АФК (Адаптивная физкультура);
- Специалисты ЛФК (Лечебная физкультура);
- Массажисты;
- Реабилитологи;
- Врачи разных специальностей;
- Директора и управляющие учреждений.
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