HR менеджер, рекрутер в сеть реб центров для пожилых

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки565 просмотров

В сеть реабилитационных центров для пожилых необходим менеджер HR, рекрутер на фрилансе.

Учреждения сети расположены в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО, г. Самара. В компании работает 150 человек. Сеть работает с 2012 года. 

Требуется поиск таких специалистов, как:

- Сиделки, младший мед персонал;

- Мед сестры;

- Специалисты АФК (Адаптивная физкультура);

- Специалисты ЛФК (Лечебная физкультура);

- Массажисты;

- Реабилитологи;

- Врачи разных специальностей;

- Директора и управляющие учреждений.

3 года назад
guest_16586110646849
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
26 лет
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Был
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Любовь
 
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3 часа назад
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