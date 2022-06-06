В сеть реабилитационных центров для пожилых необходим менеджер HR, рекрутер на фрилансе.

Учреждения сети расположены в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО, г. Самара. В компании работает 150 человек. Сеть работает с 2012 года.

Требуется поиск таких специалистов, как:

- Сиделки, младший мед персонал;

- Мед сестры;

- Специалисты АФК (Адаптивная физкультура);

- Специалисты ЛФК (Лечебная физкультура);

- Массажисты;

- Реабилитологи;

- Врачи разных специальностей;

- Директора и управляющие учреждений.