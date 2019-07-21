Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Задание для тайных покупателей ниже. Задание: Пройти по ...
Ищем HR менеджера для постоянного сотрудничества
Ищем HR менеджера для постоянного сотрудничества. Есть немного нестандартная задача. В чем суть?
У нас в компании есть люди, операторы холодных/горячих звонков. Большая часть из них уже обучена и умеет хорошо продавать. Задача: найти компанию и пристроить их.
Желательно крупные компании, интернет - магазины, банки и тд, так как они сразу обычно берут от 10-ти человек. Следовательно Вы сможете заработать больше и быстрее.
Оплата будет за каждого трудоустроенного человека 2500 рублей + бонусы.
Вот ссылка наш сайт fox.nov.ru
Сколько стоит наш оператор? 1200 рублей за полный рабочий день с 10 утра и до 17:00. По графику и по суммам можно обсуждать и находить компромиссы.
Что Вам нужно сделать? Найти компанию или частников, не важно. Предварительно пообщаться с ними и отправить нам их номер телефона. Я передаю информацию менеджеру, она звонит и пытается закрыть клиента на продажу. Присылаю вам скриншоты и записи звонков в доказательство нашего общения. Если всё хорошо, то вы получаете деньги.
Если есть дополнительные вопросы, задавайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рекрутинг (HR)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Целью является подбор специалистов: 1) маникюру и педикюру 10 человек 2) администраторов на ресепшн 2 человека 3) оператор call-центра 1 человекРекрутинг (HR)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем человека, который поможет укомплектовать техниками 2 участка эксплуатации сети. Всего нужно подобрать 7 человек. Из главных требований: наличие личного авто; также желателен опыт работы наладчиком или монтажником оборудования от 6 мес.Рекрутинг (HR)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Ваша задача найти сотрудника в цех по производству в г. Краснодар. Привести на собеседование подходящих кандидатов. Вы находите в любых источниках кандидатов, соответствующих требованиям и приглашаете их на встречу к нам в ...Рекрутинг (HR)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Поиск рабочих для работы вахтой с высоким тарифом до 200 руб/час. Работа монтажником металлоконструкций, монтажником строительных лесов, разнорабочим и грузчиком. Оплата услуг менеджера по подбору от 3500 рубРекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Основная задача – поиск людей в Instagram по заданным параметрам и занесение данных в таблицу. Нужно найти 10 000 человек. (Минимально).Рекрутинг (HR)26 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подобрать несколько человек для работы в Киеве.Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести Скайп собеседование с соискателем (копирайтер). 7 июня с 12 до 14 часов (временной интервал). Собеседование предварительное, в формате самопрезентации (соискатель расскажет о себе, проверить по резюме и немного вопросов тестовых).Рекрутинг (HR)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Нужно найти трех преподавателей английского с уровнем языка не ниже upper-intermediate и актуальным опытом преподавания (минимум 6 мес.), для удаленной работы, из любого города.Рекрутинг (HR)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Подбор персонала для колл-центра, приглашение на собеседование.Рекрутинг (HR)6 заявокЗакрыт6 лет назад