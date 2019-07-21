Ищем HR менеджера для постоянного сотрудничества. Есть немного нестандартная задача. В чем суть?

У нас в компании есть люди, операторы холодных/горячих звонков. Большая часть из них уже обучена и умеет хорошо продавать. Задача: найти компанию и пристроить их.

Желательно крупные компании, интернет - магазины, банки и тд, так как они сразу обычно берут от 10-ти человек. Следовательно Вы сможете заработать больше и быстрее.

Оплата будет за каждого трудоустроенного человека 2500 рублей + бонусы.

Вот ссылка наш сайт fox.nov.ru

Сколько стоит наш оператор? 1200 рублей за полный рабочий день с 10 утра и до 17:00. По графику и по суммам можно обсуждать и находить компромиссы.

Что Вам нужно сделать? Найти компанию или частников, не важно. Предварительно пообщаться с ними и отправить нам их номер телефона. Я передаю информацию менеджеру, она звонит и пытается закрыть клиента на продажу. Присылаю вам скриншоты и записи звонков в доказательство нашего общения. Если всё хорошо, то вы получаете деньги.

Если есть дополнительные вопросы, задавайте.