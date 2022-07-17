Мы находимся в Челябинске. Мебельная компания.

Нужна разовая услуга - подобрать специалистов на наши вакансии:

1. Руководитель производства (технолог)

2. Бухгалтер

3. Торговый представитель на опт.

4. Два оператора на опт.

Основная позиция сейчас - это руководитель производства.

Присылайте свои предложения. Прошу указывайте адекватные цены, чтобы мы могли по сотрудничать с вами.

Хорошо если у вас уже есть удачные кейсы поиска сотрудников в мебельную сферу - производство диванов.

Благодарю вас 