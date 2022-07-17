Ищем HR менеджера закрыть 5 позиций

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки358 просмотров

Мы находимся в Челябинске. Мебельная компания.

Нужна разовая услуга - подобрать специалистов на наши вакансии:

1. Руководитель производства (технолог)

2. Бухгалтер

3. Торговый представитель на опт.

4. Два оператора на опт.

Основная позиция сейчас - это руководитель производства.

Присылайте свои предложения. Прошу указывайте адекватные цены, чтобы мы могли по сотрудничать с вами.

Хорошо если у вас уже есть удачные кейсы поиска сотрудников в мебельную сферу - производство диванов.

Благодарю вас 

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
48 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подбор менеджера по продажам медицинского оборудования

    $200

    Ищется HR специалист для подбора менеджеров по продажам в новом стартапе в Санкт-Петербурге. Необходимы кандидаты с опытом работы в сфере медицинского оборудования и знанием поставок по 44 и 223 ФЗ. Задачи: отбор резюме, первичный скрининг и приглашение на собеседование. Укажите условия работы и расценки.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекрутер на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії

    $540

    Шукаємо рекрутера для віддаленої роботи в проекті онлайн-школи манікюру в Італії. Потрібно знаходити кандидатів на вакансії. Вимоги: досвід рекрутингу, доступ до баз. Оплата 1000 грн за кваліфікованого кандидата. Графік вільний, неповна зайнятість.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • HR менеджер, рекрутер в сеть реб центров для пожилых

    Ищется HR менеджер, рекрутер для сети реабилитационных центров для пожилых в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Необходим поиск специалистов: сиделки, медсестры, массажисты, реабилитологи и врачи различных специальностей. Работа на фрилансе, возможность сотрудничества с опытными кадрами в области медицины и реабилитации.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск в подборе удаленного графического дизайнера

    Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины. Условия включают гарантию трудоустройства. Имеется готовое описание вакансии.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HR специалист

    Ищется HR специалист для сортировки откликов на вакансию по заданному ТЗ. Необходимо автоматизировать создание аккаунтов на джоб сайтах, размещение вакансий и сортировку кандидатов для интервью. Первичные интервью проводить не требуется.

    Рекрутинг (HR)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать базу бригадиров, стройка

    Требуется собрать базу данных из 1000 бригадиров строительных компаний в Москве. Необходимо отразить ФИО, должность, телефон, наименование компании, источник данных, сайт и основной профиль деятельности. Ищем бригадиров с крупными штатами и большим количеством заказов. Подробности после уточнения.

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Арбитражник\посредник для поиска Операторов и Агентов

    $20

    Требуется арбитражник для рекрутинга Операторов и банковских сотрудников, а также Агентов в Аргентине. Работа включает два тура: первый - поиск 3-5 человек для теста, второй - полномасштабное привлечение. Знание испанского языка облегчит задачу. Удаленная работа с обсуждаемым графиком и бонусами за успешные результаты.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор повара-пекаря

    Ищем двух поваров-пекарей в Санкт-Петербурге для работы в ночные смены. Опыт работы обязателен: один на Хайнекен с песочным тестом, другой на Солофарм с выпечкой. График 5/2 и 2/2, смена 2200 руб., выплаты каждую неделю. Требуется наличие действующей личной медицинской книжки и паспорта РФ.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад