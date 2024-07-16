⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠👥Ищем ребят на постоянную работу SMM-Manager

💵Высокая, ежедневная оплата от 800$ мес

📱Для работы нужно свободное время и ноут

🌆Работа с клиентами, в чате

🇺🇦 Только Украина 🇺🇦

Подробнее в лс.

нужна помощь в подборе сотрудников на эту вакансию нужно 10чел платим за каждого от 100$ до 200$ в зависимости от уровня опыта