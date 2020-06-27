Менеджер по персоналу

Добрый день!Мы международное кадровое агентство Arbeiten und Reisen, предоставляембесплатное официальное трудоустройство за границей. Работаем по всей Украине.На данный момент формируем штат сотрудников для работы в интернете. Нам необходим менеджера по персоналу. Все что необходимо сотруднику для работы: иметь интернет, смартфон,страницу фейсбук или инстаграм, обязательно иметь аккаунт в гугле ( электронную

почту). Вы будете работать только с целевымиклиентами, все рабочие базы мы

предоставляем. Все шаблоны для работы предоставлены, вместе с обучением, работа безвложений денежных средств, все, что Вам потребуется, это только желания

работать и зарабатывать. Мы формируем большую команду, никогда не бросаем своих сотрудников, повсем вопросом всегда можно обратиться к руководителю группы.Работа со свободным графиком. Все выплаты получает сотрудник за каждогооформленного клиента сразу на банковскую карту. Оплата за первых три клиента 250 грн ( каждый по 250 грн), с четвертогоклиента 350 грн ( каждый по 350 грн). Ставки постоянно пересматриваются в

зависимости от активности команды.Присоединяйтесь к нам у Вас с нами есть возможность заработать, получитьновые знания и интересные знакомства.По все детальнымвопросам звоните по номеру указанном на сайте контактное лицо Любовь.Надеемся, что нашим коллегой скоро станете именно Вы!