Необходимо найти лекторов-экспертов по заданной тематике и предоставить информацию о них (ФИО, регалии, тематика его выступлений, действительный телефон, личная электронная почта, дополнительные контакты). Список экспертов предоставляется в файле в формате excel.
Менеджер по персоналу, рекрутинг
Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.
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