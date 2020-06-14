Менеджер по персоналу, рекрутинг

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт8 заявок908 просмотров

Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.

5 лет назад
AntonPopov
Антон 
45 лет
8 лет в сервисе
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2 года назад

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Яна
 
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5 лет назад