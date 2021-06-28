Необходимо найти подходящие резюме для двух вакансий: специалиста по маркетплейсам Европы с опытом работы на Амазон и Ебэй, а также менеджера по продажам с уровнем английского В2В. Исполнитель должен быть из Украины или Беларуси. Вакансии предполагают работу онлайн и комиссионное вознаграждение.
Менеджер по подбору персонала (удаленно)
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На данный момент мы ищем человека, который будет заниматься поиском новых сотрудников и осуществлять отбор кандидатов на вакансии.
Требования:
- Грамотный письменный и устный русский язык;
- Коммуникабельность, активность, пунктуальность, системное мышление;
- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца;
- Желание учиться новому, высокая обучаемость;
- Опыт работы менеджером по персоналу, в продажах, call-центре - будет вашим преимуществом.
Что нужно будет делать:
- Поиск кандидатов на различных ресурсах (размещение вакансий, отправка сообщений по базе специалистов);
- Работа с откликами, общение с кандидатами (письменно и устно);
- Проведение первичных собеседований;
- Другие задачи, связанные с адаптацией новых членов команды и улучшением эффективности работы команды в целом;
- Ведение отчетности.
Условия:
- Полностью удаленная работа;
- График работы: 5/2, ПН-ПТ, с 9 до 18 мск (время обсуждается);
- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;
- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;
- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.
Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://forms.gle/PvQV2fyrpTcG4pjR7
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