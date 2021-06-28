Менеджер по подбору персонала (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт13 заявок8125 просмотров

Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:

prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей

— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира

— наш проект имеет международное признание, находится в ТОП лучших решений в соответствующей нише и имеет много международных наград.

На данный момент мы ищем человека, который будет заниматься поиском новых сотрудников и осуществлять отбор кандидатов на вакансии.

Требования:

- Грамотный письменный и устный русский язык;

- Коммуникабельность, активность, пунктуальность, системное мышление;

- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца;

- Желание учиться новому, высокая обучаемость;

- Опыт работы менеджером по персоналу, в продажах, call-центре - будет вашим преимуществом.

Что нужно будет делать:

- Поиск кандидатов на различных ресурсах (размещение вакансий, отправка сообщений по базе специалистов);

- Работа с откликами, общение с кандидатами (письменно и устно);

- Проведение первичных собеседований;

- Другие задачи, связанные с адаптацией новых членов команды и улучшением эффективности работы команды в целом;

- Ведение отчетности.

Условия:

- Полностью удаленная работа;

- График работы: 5/2, ПН-ПТ, с 9 до 18 мск (время обсуждается);

- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;

- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;

- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.

Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://forms.gle/PvQV2fyrpTcG4pjR7

4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Элеонора
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артур
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Батыр
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Милана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Скрининг резюме по заданным параметрам.

    Необходимо найти подходящие резюме для двух вакансий: специалиста по маркетплейсам Европы с опытом работы на Амазон и Ебэй, а также менеджера по продажам с уровнем английского В2В. Исполнитель должен быть из Украины или Беларуси. Вакансии предполагают работу онлайн и комиссионное вознаграждение.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • HR-менеджер

    Требуется HR-менеджер для поиска комплектовщиков на склад в Подмосковье. Срок вахты - от 33 смен. Подходят граждане России и Беларуси до 45 лет. Проживание - хостел в Пушкино, обед на производстве. Укажите свою цену за одного найденного сотрудника.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск специалиста отдела поддержки и сопровождения

    Требуется рекрутер для закрытия вакансии на позицию специалиста отдела поддержки и сопровождения. Ищем профессионала, способного эффективно подбирать кандидатов и обеспечивать качественное сопровождение процесса найма.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Менеджер по подбору персонала (удаленно, можно без опыта)

    Ищем менеджера по подбору персонала для удаленной работы. Задачи включают поиск кандидатов, первичный отбор и собеседования. Требуется грамотный русский язык и коммуникабельность. Опыт в рекрутинге или продажах будет преимуществом. Обучение и карьерный рост гарантированы.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти разработчика мобильных приложений

    Ищу опытного разработчика мобильных приложений. Рассматриваю различные инструменты поиска, включая платные. Возможны чаевые за быстрые и качественные результаты, а также предложение о постоянном сотрудничестве для исполнителей, нацеленных на долгосрочные результаты.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти менеджера по продажам на удаленную работу

    Требуется менеджер по продажам для постоянной удаленной работы в команде. Портрет кандидата, задачи и описание работы будут отправлены после подачи заявки. Проект связан с тренингами и консультированием по продажам.

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разослать сообщение в Linkedin

    $40

    Требуется разослать сообщения 100-200 контактам на платформе Linkedin. Необходимо немного подредактировать текст сообщения. Подробности и ТЗ будут предоставлены в личной переписке. Указанная цена является примерной и может быть откорректирована.

    Рекрутинг (HR)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проверка обслуживания и заказ банковских продуктов

    Требуются люди для проверки обслуживания дебетовых/кредитных карт, а так же микрозаймов. Можно на выбор. За получение карты и краткий отчёт, платим 500 рублей, за кредитные -500-1000. Микрозаймы - 500-1000. Все документы и ...

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад