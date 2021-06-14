Менеджер по подбору персонала (удаленно, можно без опыта)

Нужен человек, который будет заниматься поиском новых сотрудников и осуществлять первичный отбор кандидатов на вакансии.

Требования:

- Грамотный письменный и устный русский язык;

- Коммуникабельность, активность, пунктуальность, системное мышление;

- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца;

- Желание учиться новому, высокая обучаемость;

- Опыт работы рекрутером, в продажах, call-центре - будет вашим преимуществом.

Что нужно будет делать:

- Поиск кандидатов на различных ресурсах (размещение вакансий, отправка сообщений по базе специалистов);

- Работа с откликами, общение с кандидатами (письменно и устно);

- Проведение первичных собеседований;

- Ведение отчетности.

Условия:

- Полностью удаленная работа;

- График работы: 5/2, ПН-ПТ, с 9 до 18 мск (обсуждается);

- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;

- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;

- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.

Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://forms.gle/PvQV2fyrpTcG4pjR7