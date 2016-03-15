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Менеджер по привлечению преподавателей
Самая большая в России онлайн-школа английского Skyeng ищет специалиста, который будет отвечать за поиск новых преподавателей английского языка (работа удаленная). Наличие нескольких свободных мест для фрилансеров.
Требования:
- поиск преподавателей английского языка в оффлайн источниках и локальных онлайн источниках в зависимости от вашего региона (география — вся Россия и территория СНГ);
- приглашение преподавателей английского языка на собеседование со специалистом школы;
- поиск учеников и корпоративных клиентов;
- поиск и привлечение частных школ английского языка для совместного сотрудничества;
- Умеете и любите общаться с людьми.
- Имеете представление о площадках (онлайн и оффлайн) в вашем регионе.
- Готовы работать удаленно.
- Ответственны, исполнительны и умеете организовать свое время.
- Удаленную работу
- Стабильную заработную плату
- Бонусы
Заявки фрилансеров
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