Менеджер по привлечению преподавателей

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Закрыт15 заявок381 просмотр

Самая большая в России онлайн-школа английского Skyeng ищет специалиста, который будет отвечать за поиск новых преподавателей английского языка (работа удаленная). Наличие нескольких свободных мест для фрилансеров.

Требования:

  • поиск преподавателей английского языка в оффлайн источниках и локальных онлайн источниках в зависимости от вашего региона (география — вся Россия и территория СНГ);
  • приглашение преподавателей английского языка на собеседование со специалистом школы;
  • поиск учеников и корпоративных клиентов;
  • поиск и привлечение частных школ английского языка для совместного сотрудничества;

Вы нам подходите, если:
  • Умеете и любите общаться с людьми.
  • Имеете представление о площадках (онлайн и оффлайн) в вашем регионе.
  • Готовы работать удаленно.
  • Ответственны, исполнительны и умеете организовать свое время.
Мы предлагаем:
  • Удаленную работу
  • Стабильную заработную плату
  • Бонусы
Подробности обговариваются на собеседованииЕсли вакансия вам интересна, присылайте резюме на почту: [email protected]
9 лет назад
ekaterina_djan
Екатерина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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