Менеджер по развитию сетевого бизнеса

Крупная компания приглашает принять участие в проекте в сфере развитии сетевого маркетинга

Что предстоит:

• Ежедневно общаться с клиентами по скайп и электронной почте

• Организовывать работу с готовой базой

• Развитие сети

• Знакомиться с новыми творческими проектами (интересные люди, новые связи)

Требования:

Ищем самостоятельных и бодрых фрилансеров для долгосрочного сотрудничества на свободном графике.

Что нам хотелось бы видеть:

- Нацеленность на результат. Наиболее результативным по итогам отчётного периода - весомые преимущества перед остальными.

- Яркая коммуникативность (общаться предстоит много)

- Гибкость и адаптивность.

Мы предлагаем:

- Дистанционную работу со свободным графиком

- Отсутствие "Плана выработки"

- Инструменты для работы. Предложите своё видение источников и аргументируйте своё представление об их эффективности для компании, и мы дадим возможность работы с ними.

- Постоянный диалог с координатором. Одни не останетесь!

- Полное "введение в курс дела" и обучение (если интересно) прямо в процессе

- Возможность карьерного роста

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