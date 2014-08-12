Менеджер по развитию сетевого бизнеса
Крупная компания приглашает принять участие в проекте в сфере развитии сетевого маркетинга
Что предстоит:
• Ежедневно общаться с клиентами по скайп и электронной почте
• Организовывать работу с готовой базой
• Развитие сети
• Знакомиться с новыми творческими проектами (интересные люди, новые связи)
Требования:
Ищем самостоятельных и бодрых фрилансеров для долгосрочного сотрудничества на свободном графике.
Что нам хотелось бы видеть:
- Нацеленность на результат. Наиболее результативным по итогам отчётного периода - весомые преимущества перед остальными.
- Яркая коммуникативность (общаться предстоит много)
- Гибкость и адаптивность.
Мы предлагаем:
- Дистанционную работу со свободным графиком
- Отсутствие "Плана выработки"
- Инструменты для работы. Предложите своё видение источников и аргументируйте своё представление об их эффективности для компании, и мы дадим возможность работы с ними.
- Постоянный диалог с координатором. Одни не останетесь!
- Полное "введение в курс дела" и обучение (если интересно) прямо в процессе
- Возможность карьерного роста
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