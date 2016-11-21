Найти исполнителя на проект

Нужно закрыть несколько вакансий: менеджер по продажам по телефону в Киевском офисе и торговый представитель в разных регионах Украины(Киев, Одесса, Харьков). Нужно продавать медицинское оборудование. По торговому представителю: это должен быть опытный сотрудник, который ...