Подобрать людей для тестирования людей по передаче информации.Удаленно. Людям будет нужно снимать 20 коротких видео,быть в кадре и читать текст,отмечать активность специалистов,видео после записи отсылать нам.
Найти исполнителя на проект
Есть два задания. Нужно найти копирайтера который сделает рерайт маркетинг кита и КП
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