Ищется HR специалист для подбора менеджеров по продажам в новом стартапе в Санкт-Петербурге. Необходимы кандидаты с опытом работы в сфере медицинского оборудования и знанием поставок по 44 и 223 ФЗ. Задачи: отбор резюме, первичный скрининг и приглашение на собеседование. Укажите условия работы и расценки.