Найти менеджера по продажам на удаленную работу

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Закрыт3 заявки467 просмотров

Нужно найти менеджера по продажам на постоянную удаленную работу в команду.

Портрет менеджера, задачи и описание работы высылаю после подачи заявки.

Проект: https://www.andreevalexandr.com

Занимаемся тренингами и консультированием по продажам.

4 года назад
andreevalexandr
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