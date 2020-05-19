Найти PHP программиста на удаленку или в офис в Минске

Нужна помощъ в поиске PHP программиста для удаленной работы или для офисной работы в Минске.

Мы уже 5 лет разрабатываем SAAS продукт, которым пользуются в 14 странах мира.

Расширяем команду:

Работаем с Symfony framework, поэтому в первую очередь хорошие знание PHP, опыт работы с другими фреймворками если это не Symfony, навыки настройки Linux серверов тоже хорошее дополнение.

Как вижу работу с Вами:

- Создаем требование к кандидату

- HR подыскивает сотрудников и проводит собеседования.

- Мы проводим онлайн собеседование с отобранными кандидатами

- Даем отобранному (-ым) кандидатам тестовое задание

- принимаем решение