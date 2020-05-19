Найти PHP программиста на удаленку или в офис в Минске

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Закрыт2 заявки552 просмотра

Нужна помощъ в поиске PHP программиста для удаленной работы или для офисной работы в Минске. 

Мы уже 5 лет разрабатываем SAAS продукт, которым пользуются в 14 странах мира.

Расширяем команду: 

Работаем с Symfony framework, поэтому в первую очередь хорошие знание PHP, опыт работы с другими фреймворками если это не Symfony, навыки настройки Linux серверов тоже хорошее дополнение. 

Как вижу работу с Вами: 

- Создаем требование к кандидату

- HR подыскивает сотрудников и проводит собеседования.

- Мы проводим онлайн собеседование с отобранными кандидатами 

- Даем отобранному (-ым)  кандидатам тестовое задание 

- принимаем решение 

LinuxPHPSymfony
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Jucas
42 года
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