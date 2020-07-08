Найти программиста-фрилансера по нашим требованиям

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт5 заявок447 просмотров

Нужен IT-рекрутер, который сможет найти и подобрать программиста-фрилансера по нашим требованиям.Обязательные требования к кандидату: 

  • С Украины или Белоруси.
  • Уверенное знание node.js (или go, что даже лучше). На худой конец можно Python-разработчика взять.
  • Опыт создания Криптовалютных роботов.
Просто создать объявление на фриланс-сайте - не подойдет (уже вдоль и поперек перерыли). Тут уже прийдется подключать телеграмм-чаты,другие соцсети,телеграм-сообщества тематические, форумы, свои базы специалистов, и тд..За остальными подробностями - спишемся в телеграмме. В том числе расскажем про нас.
Node.jsPython
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