Найти программиста-фрилансера по нашим требованиям

Нужен IT-рекрутер, который сможет найти и подобрать программиста-фрилансера по нашим требованиям.Обязательные требования к кандидату:

С Украины или Белоруси.

Уверенное знание node.js (или go, что даже лучше). На худой конец можно Python-разработчика взять.

Опыт создания Криптовалютных роботов.

Просто создать объявление на фриланс-сайте - не подойдет (уже вдоль и поперек перерыли). Тут уже прийдется подключать телеграмм-чаты,другие соцсети,телеграм-сообщества тематические, форумы, свои базы специалистов, и тд..За остальными подробностями - спишемся в телеграмме. В том числе расскажем про нас.