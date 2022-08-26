Ищется HR-менеджер для публикации вакансий менеджера по продажам на английском языке. Работа в Алматы с оплачиваемой релакацией. Текст вакансии готов, требуется разместить на HH и добавить ссылку на Google Form. Геолокация размещения: регионы РФ у границы с Казахстаном, Украина и Беларусь. Собеседования не проводятся.
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Необходимо найти 3 менеджеров по продажам в юридическую компанию по защите интеллектуальной собственности
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