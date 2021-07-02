Необходимо найти подходящие резюме для двух вакансий: специалиста по маркетплейсам Европы с опытом работы на Амазон и Ебэй, а также менеджера по продажам с уровнем английского В2В. Исполнитель должен быть из Украины или Беларуси. Вакансии предполагают работу онлайн и комиссионное вознаграждение.