Найти специалиста на дистанционную работу (hr, кадровик, рекрутер)

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Закрыт5 заявок482 просмотра

В юридическую компанию нужно подобрать сотрудника - клиентского менеджера. График свободный,  частичная занятость, удаленная работа. 

4 года назад
opavel13
Павел 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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Андрей
 
34 года
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Гор
 
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