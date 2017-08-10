1.Организовать поток резюме. 2. Первичная обработка и отбор кандидатов 3. Согласованиес заказчиком кандидатов на собеседование 4. Приглашениекандидатов на собеседование 5. Отслеживание по этапам отбора, поддержаниеобратной связи и тд. ...
Нужна помощь рекрутера для закрытия IT вакансии.
Привет!
Нужна помощь в закрытии вакансий на уже существующем проекте.
Мы ищем человека который поможет нам справиться с этой задачей.
Можно без опыта в HR. Обучение берем на себя.
Все подробности в личку.
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