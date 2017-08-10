Нужна помощь рекрутера для закрытия IT вакансии.

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт12 заявок231 просмотр

Привет!

Нужна помощь в закрытии вакансий на уже существующем проекте.

Мы ищем человека который поможет нам справиться с этой задачей.

Можно без опыта в HR. Обучение берем на себя.

Все подробности в личку.

8 лет назад
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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