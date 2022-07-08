Шукаємо рекрутера для віддаленої роботи в проекті онлайн-школи манікюру в Італії. Потрібно знаходити кандидатів на вакансії. Вимоги: досвід рекрутингу, доступ до баз. Оплата 1000 грн за кваліфікованого кандидата. Графік вільний, неповна зайнятість.
Подбор менеджера по продажам медицинского оборудования
Дорогие исполнители. Нам необходимо набрать несколько МОП в новый старт-ап в Санкт-Петербурге. Интересуют ваши условия работы.Просьба, сразу пишите цены, предоплата или за результат и сумму. Я выберу лучшее предложение из возможных.Обязательное условие в соискателях:— Знание рынка производителей и дистрибьюторов медицинского оборудования и расходных материалов;— Практический опыт работы с ЛПУ: знание и понимание всех этапов поставки по 44 и 223 ФЗ, понимание всех этапов сделки.Что необходимо от HR специалиста:- отобрать релевантные резюме на ххру и открыть их контакты- прозвонить\написать всем и провести первичный скрининг по нашей методике- тех, кто подошел, пригласить на собеседование с нашим специалистом
Заявки фрилансеров
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