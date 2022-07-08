Подбор менеджера по продажам медицинского оборудования

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт1 заявка399 просмотров

Дорогие исполнители. Нам необходимо набрать несколько МОП в новый старт-ап в Санкт-Петербурге. Интересуют ваши условия работы.Просьба, сразу пишите цены, предоплата или за результат и сумму. Я выберу лучшее предложение из возможных.Обязательное условие в соискателях:— Знание рынка производителей и дистрибьюторов медицинского оборудования и расходных материалов;— Практический опыт работы с ЛПУ: знание и понимание всех этапов поставки по 44 и 223 ФЗ, понимание всех этапов сделки.Что необходимо от HR специалиста:- отобрать релевантные резюме на ххру и открыть их контакты- прозвонить\написать всем и провести первичный скрининг по нашей методике- тех, кто подошел, пригласить на собеседование с нашим специалистом

3 года назад
guest_14805768735092
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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