Необходимо провести ресечинг вакансий по заданным критериям для двух кейсов. Для первого кейса требуется найти 30 вакансий для ролей в клиентском опыте в России, для второго - 50 вакансий в США в сферах Digital & IT и Oil & Gas. Все данные должны быть представлены в удобном формате, например, Excel или Word.