Подбор персонала

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Открыт1 заявка19 просмотров

Необходим рекрутер для закрытия медицинских вакансий
Точечный побор
Оплата по факту выхода сотрудника

ChatGPTЗаполнение таблицОбработка данных
18 часов назад
Кристина
18 часов в сервисе
Была
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Іван
 
25 лет
17 часов в сервисе
Был
16 часов назад
16 часов назад

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