Подбор рабочих на вахту

Необходимо провести Скайп собеседование с соискателем (копирайтер). 7 июня с 12 до 14 часов (временной интервал). Собеседование предварительное, в формате самопрезентации (соискатель расскажет о себе, проверить по резюме и немного вопросов тестовых).