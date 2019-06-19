Подбор рабочих на вахту

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки154 просмотра

Поиск рабочих для работы вахтой с высоким тарифом до 200 руб/час. Работа монтажником металлоконструкций, монтажником строительных лесов, разнорабочим и грузчиком. Оплата услуг менеджера по подбору от 3500 руб

6 лет назад
guest_15631758235189
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проведение Скайп собеседование

    Необходимо провести Скайп собеседование с соискателем (копирайтер). 7 июня с 12 до 14 часов (временной интервал).  Собеседование предварительное, в формате самопрезентации (соискатель расскажет о себе, проверить по резюме и немного вопросов тестовых).

    Рекрутинг (HR)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекрутер / подбор персонала

    $90

    Нужно найти трех преподавателей английского с уровнем языка не ниже upper-intermediate и актуальным опытом преподавания (минимум 6 мес.), для удаленной работы, из любого города.

    Рекрутинг (HR)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен менеджер по персоналу для поиска Главного редактора на портал

    Требуется найти одного главного редактора/проект менеджера и ТЗ-мейкера на информационный портал для удаленной работы!   Все подробности по поводу зарплаты, графика и условий для кандидата будут обсуждаться лично.    Друзья, прошу ...

    Рекрутинг (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти удаленного сотрудника

    Удаленный специалист по продажам товаров для здоровьяКомпания: www.prodv-dd.ru 1. Функционал сотрудника:- продажа товаров для здоровья - исходящие звонки клиентам- собирать и вносить информацию, полученную от клиентов, в CRM.- контроль оплаты и получения заказов клиентами. ...

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор персонала

    Требуется подобрать менеджеров по продажам металлопроката, на удаленной работе, регион не имеет значения. Требования к кандидатам - знание английского языка на разговорном уровне, клиенская база не предоставляется

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекрутинг, консультация HR

    Нужна консультация высококомпетентного HR-специалиста с успешным практическим опытом подбора менеджера по продажам (непродовольственная группа товаров). Итог консультации: рекомендации по правильному описанию вакансии, критерий отбора претендентов, практические ...

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад