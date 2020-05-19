Подбор сотрудников в контакт-центр

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Ищем HR-менеджера удаленно.

Нужно находить удаленных менеджеров под проекты. (10 человек в месяц)

Оплата за каждого сотрудника.

После 3х дней его работы 2000 руб, после 1 месяца его работы еще 2000 руб

5 лет назад
guest_15922165693486
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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