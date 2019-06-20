Подбор техников на участки эксплуатации сети

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрытнет заявок190 просмотров

Ищем человека, который поможет укомплектовать техниками 2 участка эксплуатации сети. Всего нужно подобрать 7 человек. Из главных требований: наличие личного авто; также желателен опыт работы наладчиком или монтажником оборудования от 6 мес.

6 лет назад
guest_15633633746343
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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