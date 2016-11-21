Подобрать оператора на телефон в интернет магазин

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Закрыт3 заявки230 просмотров

Добрый день!

Нужно найти сотрудника в интернет магазин сантехники!

Работа удаленная (из дома)

Город не имеет значения, но на территории России.

Требования к кандидату в ТЗ.

Интересует оплата за сотрудника вышедшего на работу!

Условия работы и оплаты прошу указать в отклики.

8 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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