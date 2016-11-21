Поиск 3х менеджеров по продажам/работе с клиентами

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт5 заявок260 просмотров

Для наглядности прикрепляю текст объявления:

Приветствую Вас!Наша компания занимается проведением психологических тренингов. В команде появилась вакансия на менеджера по работе с клиентами:

Должностные обязанности:

- обработка входящих заявок (текстом в вк(по скриптам), без поиска клиентов)

- выполнение стандартов компании ( не опаздывать, не прогуливать, правильно заполнять CRM)

- сопровождение клиентов до начала тренинга.

Требования к кандидату:

- Наличие компьютера с выходом в интернет.

- Микрофон, наушники, скайп

- Высокий уровень грамотности.

- Умение связно выражать свои мысли в письменной форме.

- Навыки работы в соц. сетях, СRМ, офисных программах.

Условия:

- График:

полная смена с 9.30 до 23.30, зарплата 30-35 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.

утренняя смена с 9.30 до 17.30, зарплата 14-16 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.

вечерняя смена с 17.30 до 00.30, зарплата 16-18 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.

- Полная занятость, БЕЗ совмещения.

- Удаленная работа из дома или любого другого места с быстрым интернетом и НОУТБУКОМ (телефон, планшет и т.д. НЕ подойдут)

Если Вы заинтересовались, выполните 3 простых шага:

1) Заполните тест по ссылке https://goo.gl/forms/IDOX4ExbXM8lCk6w1

2) Пришлите ваше резюме на почту [email protected]

3) Добавляйтесь в скайп s4-nkdbz и ВК https://vk.com/yakov.marketпишите, что на собеседование.

8 лет назад
guest_14716119641346
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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