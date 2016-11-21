Подобрать людей для тестирования людей по передаче информации.Удаленно. Людям будет нужно снимать 20 коротких видео,быть в кадре и читать текст,отмечать активность специалистов,видео после записи отсылать нам.
Поиск 3х менеджеров по продажам/работе с клиентами
Для наглядности прикрепляю текст объявления:
Приветствую Вас!Наша компания занимается проведением психологических тренингов. В команде появилась вакансия на менеджера по работе с клиентами:
Должностные обязанности:
- обработка входящих заявок (текстом в вк(по скриптам), без поиска клиентов)
- выполнение стандартов компании ( не опаздывать, не прогуливать, правильно заполнять CRM)
- сопровождение клиентов до начала тренинга.
Требования к кандидату:
- Наличие компьютера с выходом в интернет.
- Микрофон, наушники, скайп
- Высокий уровень грамотности.
- Умение связно выражать свои мысли в письменной форме.
- Навыки работы в соц. сетях, СRМ, офисных программах.
Условия:
- График:
полная смена с 9.30 до 23.30, зарплата 30-35 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.
утренняя смена с 9.30 до 17.30, зарплата 14-16 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.
вечерняя смена с 17.30 до 00.30, зарплата 16-18 тысяч рублей, 4/2, плавающий график.
- Полная занятость, БЕЗ совмещения.
- Удаленная работа из дома или любого другого места с быстрым интернетом и НОУТБУКОМ (телефон, планшет и т.д. НЕ подойдут)
Если Вы заинтересовались, выполните 3 простых шага:
1) Заполните тест по ссылке https://goo.gl/forms/IDOX4ExbXM8lCk6w1
2) Пришлите ваше резюме на почту [email protected]
3) Добавляйтесь в скайп s4-nkdbz и ВК https://vk.com/yakov.marketпишите, что на собеседование.
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