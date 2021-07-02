Требуется специалист на дистанционную работу в юридическую компанию. Открыта вакансия клиентского менеджера с гибким графиком и частичной занятостью. Идеальный кандидат должен иметь опыт в рекрутинге и уметь работать в удаленном формате.
Поиск кандидата (HR скрининг, разовый)
Мы маленькая it компания в Туле. Интересует разовая услуга по подбору резюме удаленного сотрудника в области продаж it услуг (разработка программного обеспечения) через площадку АПВОРК (со знанием иностранного языка). Надо осуществить скрининг кандидатов и предоставить резюме для дельнейшей работы. Кандидаты должны уже уметь работать по данному направлению. Готовы обсуждать выполнение данной задачи, рассматриваем не агентство а именно независимого HR специалиста. Стоимость и формат работы также обсуждаются.
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