Мы маленькая it компания в Туле. Интересует разовая услуга по подбору резюме удаленного сотрудника в области продаж it услуг (разработка программного обеспечения) через площадку АПВОРК (со знанием иностранного языка). Надо осуществить скрининг кандидатов и предоставить резюме для дельнейшей работы. Кандидаты должны уже уметь работать по данному направлению. Готовы обсуждать выполнение данной задачи, рассматриваем не агентство а именно независимого HR специалиста. Стоимость и формат работы также обсуждаются.