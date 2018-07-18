Поиск кандидатов (закрытие вакансий) HR, рекрутер

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт12 заявок205 просмотров

В компании требуется закрыть вакансию HR менеджер. Город Денпр. Нужен человек, который удаленно сможет найти подходящего кандидата за вознаграждение (как договоримся)

В данный момент нужно закрыть вакансию HR менеджер на постоянную работу (полный рабочий день). 

Компания занимается предоставлением логистических услуг и импортом запчастей к сельхозтехники 

7 лет назад
bea_3810
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разовый подбор специалиста

    Добрый день.  В команду нужен таргетолог (настойка рекламы в фейсбуке и инстаграм). Из критериев важны: коммуникации на русском, хороший опыт (от 20 успешных рекламных кампаний). Оплата по договоренности.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подбор сотрудников для дизайн студии

    Доброго времени суток и всем хорошего дня!  Необходимо закрыть две вакансии в дизайн студии. На каждую из вакансий предполагается набор нескольких сотрудников, в сумме от 4 до 6 человек. г. Москва.  ...

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекрутер для поиска sales-менеджера во франко-украинский IT-стартап

    Привет всем, Франко-украинский стартап ищет внештатного рекрутера, который смог бы помочь c рекрутингом sales-менеджера IT услуг. С случае успешного сотрудничества - возможно продолжение сотрудничества по другим позициям. Основные задачи ...

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать нескольких новичков на роль агента по недвижимости

    Есть агентство недвижимости. Необходим удаленный рекрутер, чтобы обеспечить новому отделу агентства качественный рекрутинг некоторого количества новичков. Для этого необходимо: - обрабатывать входящие заявки соискателей на размещенные нами объявления - мониторить базы ...

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • HR-менеджер, менеджер по подбору персонала, рекрутер (удаленно)

    $500

    Постоянная работа для специалиста своего дела, любящего подбирать качественных сотрудников, оставляя при этом довольными и сотрудника, и компанию. Укажите вашу хотелку по зарплате.

    Рекрутинг (HR)25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обучение персонала

    Провести работу по отобранным резюме ( порядка 40-80 ) : * получить контакты. скрининг контактов оплачивается * созвониться и выяснить заинтересованность в прохождении обучения от компании ( бесплатно с получением сертификатов ) ...

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Провести скайп-собеседнивание по React native

    Подыскиваем в компанию разработчика на React Native, есть потенциальный кандидат, но наш тимлид по мобильной разработке не может провести собеседование с ним по причине отсутствия. Задача состоит в том, чтобы провести такое ...

    React Native
    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти подрядчиков на SMM

    Нужен менеджер по рекламе Задача Найти 10 подрядчиков на SMM, ведение сообщества в одноклассниках.  Информацию о них собрать в гугл таблицу.  Договориться с 3мя из них чтобы они освоили тестовый бюджет ...

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно собрать базу контактов

    Нужно собрать 250 контактов телефонных номеров и ссылку на резюме только актуальные. 100 для упаковщика 150 для менеджера по продажам Только актуальные за поселение 3-9 дней.  ****************** Критерии ...

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект для людей, которые хорошо знают английский язык

    $80

    Нам требуются люди, знающие английский язык на уровне Intermedia и выше. Нам требуется помощь в работе на одной иностранной фриланс-бирже. Для работы требуется немного свободного времени и наличие "пылящегося" ПК. Больше деталей ...

    Рекрутинг (HR)26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад