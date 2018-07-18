Добрый день. В команду нужен таргетолог (настойка рекламы в фейсбуке и инстаграм). Из критериев важны: коммуникации на русском, хороший опыт (от 20 успешных рекламных кампаний). Оплата по договоренности.
Поиск кандидатов (закрытие вакансий) HR, рекрутер
В компании требуется закрыть вакансию HR менеджер. Город Денпр. Нужен человек, который удаленно сможет найти подходящего кандидата за вознаграждение (как договоримся)
В данный момент нужно закрыть вакансию HR менеджер на постоянную работу (полный рабочий день).
Компания занимается предоставлением логистических услуг и импортом запчастей к сельхозтехники
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