Нужна помощъ в поиске PHP программиста для удаленной работы или для офисной работы в Минске. Мы уже 5 лет разрабатываем SAAS продукт, которым пользуются в 14 странах мира. ...
Поиск контактов экспертов
Необходимо найти лекторов-экспертов по заданной тематике и предоставить информацию о них (ФИО, регалии, тематика его выступлений, действительный телефон, личная электронная почта, дополнительные контакты).
Список экспертов предоставляется в файле в формате excel.
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