Поиск контактов экспертов

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки573 просмотра

Необходимо найти лекторов-экспертов по заданной тематике и предоставить информацию о них (ФИО, регалии, тематика его выступлений, действительный телефон, личная электронная почта, дополнительные контакты). 

Список экспертов предоставляется в файле в формате excel.

5 лет назад
Irina270029
Ирина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dilic
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
dilic
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад