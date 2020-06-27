Поиск резюме водителей такси с личным автомобилем

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт8 заявок642 просмотра

Поиск/парсинг актуальных резюме.Нужны контакты актуальных (не старше 2-х недель) резюме водителей ищущих работу на своих автомобилях.Требования к заданию:1. Количество резюме не менее 300 шт. 2. Принимаем работу в ексель файле, в виде таблицы:[table]ИмяГородНаличие автомобиляИсточникКонтактный телефон[/table]3. Парсинг разрешен на всех интернет ресурсах, в том числе соц.сетях (ВК, ИНСТА, ОК и т.п.)4. Обязательное требование - региональность! Резюме должны быть из определенных ниже регионов:- Амурская область;- Хабаровский край;- Сахалинская область;- Камчатский край;- Приморский край;- Забайкальский край;- Иркутская область;- Красноярский край;- Новосибирская область;- Ханты-Мансийский Автономный округ;- Омская область;- Республика Татарстан;- Республика Башкортостан;- Республика Саха-Якутия;- Республика Бурятия;- Свердловская область;- Тюменская область.Также готовы предложить опытным парсерам сотрудничество на постоянной основе, интересует от 50 горячих резюме/день. Оплата договорная.

5 лет назад
guest_1593254419775
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Заявки фрилансеров

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10 отзывов(-2)
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